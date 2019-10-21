Дебошира с крупной партией наркотиков задержали в Севастополе

В управление вневедомственной охраны поступил сигнал с территории промышленного объекта, где был замечен мужчина, который вёл себя неадекватно.
Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который, как позже выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. При досмотре в кармане брюк задержанного был обнаружен пакет с веществом белого цвета. Эксперты установили, что это 160 граммов наркотического средства «соль».
Позже к росгвардейцам обратилась женщина, которая рассказала, что задержанный повредил принадлежащий ей автомобиль. Мужчина, 1981 года рождения, передан сотрудникам полиции.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь