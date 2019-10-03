Девять случаев лихорадки Западного Нила зафиксировано в Крыму

Все заболевшие – жители Белогорского района.

«В этом году в Белогорском районе были зарегистрированы девять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила», – приводит РИА Новости слова руководителя управления Роспотребнадзора по региону Натальи Пеньковской.

Она уточнила, что все заболевшие крымчане выздоровели и их жизни ничего не угрожает. Основными переносчиками лихорадки являются комары. Роспотребнадзор исследовал более тысячи образцов энтомологического материала для выявления источников вируса.

Лихорадка Западного Нила – опасное заболевание, которое может привести к осложнениям в виде энцефалита, менингита или паралича.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь