Дед Мороз предупредил севастопольцев о задолженностях и неоплаченных штрафах

Во всех регионах России судебные приставы провели акцию «В Новый год без долгов!»

В Севастополе вместе с сотрудниками службы в рейд отправились Дед Мороз и Снегурочка. Наличие задолженностей проверяли по номерам машин. Их сканировали с помощью специального приложения «Мобильный пристав».

«Служба судебных приставов знакомит граждан с наличием или отсутствием долгов, с банком данных исполнительных производств. В результате рейда заметно, что долгов стало меньше, наверное, граждане погашают свои задолженности, дабы войти в новый год без долгов», – отметила начальник межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов ФССП по Севастополю Ольга Литвинова.

Источник: Вести.Севастополь