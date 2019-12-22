Дед Мороз предупредил севастопольцев о задолженностях и неоплаченных штрафах

Во всех регионах России судебные приставы провели акцию «В Новый год без долгов!»
В Севастополе вместе с сотрудниками службы в рейд отправились Дед Мороз и Снегурочка. Наличие задолженностей проверяли по номерам машин. Их сканировали с помощью специального приложения «Мобильный пристав».
«Служба судебных приставов знакомит граждан с наличием или отсутствием долгов, с банком данных исполнительных производств. В результате рейда заметно, что долгов стало меньше, наверное, граждане погашают свои задолженности, дабы войти в новый год без долгов», – отметила начальник межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов ФССП по Севастополю Ольга Литвинова.
Источник: Вести.Севастополь