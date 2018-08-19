В парке Дружбы народов делегация из Германии посадила кедры

19 августа 2018     22
В парке Дружбы народов делегация из Германии посадила кедры

19 августа в 9.00 в парке Дружбы народов на Малаховом кургане были высажены новые деревья, на этот раз — саженцы кедров. В акции приняли участие члены делегации из Германии.

В Севастополе делегация находятся с дружественным визитом в рамках поездки по городам Крыма. Это представители некоммерческой организации «Дружба Глобал» (“DruschbaGlobale.V.”), которая является постоянным организатором общественных проектов, таких как: “Автопробег Мира – 2016”, “Автопробег Дружбы – 2017” и “Поезд Дружбы – 2018 гг.” Делегация состоит из граждан Германии и выходцев из бывшего Советского Союза. По их словам, они «прилагают массу усилий для изменения имиджа России в медийном пространстве Европы и делают всё возможное для улучшения отношения к стране вопреки западной пропаганде, санкциям и агрессивной внешней политике против России».

Визит в Крым делегации из Германии в период с 14 по 19 августа 2018 года включал также посещение байк-шоу мотоклуба “Ночные Волки”, который является партнером их проекта.

Коллектив Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя приветствует делегацию из Германии и рад тому, что её участники включились в благородную акцию Музея по восстановлению мемориального парка Малахова кургана. Высаженные на священной севастопольской земле кедры станут символом мира и дружбы между народами.

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