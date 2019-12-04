Делегация Крыма отправляется в Сербию

Визит продлится два дня. 5 декабря крымчане встретятся с официальными лицами, 6 декабря – примут участие в международной конференции.
«Цель визита – проведение первой в Европе конференции, посвящённой налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и признанию волеизъявления крымского народа», – рассказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, в группу политиков войдут вице-спикер парламента республики Эдип Гафаров и депутат Юрий Гемпель, сенатор Сергей Цеков, Наталья Поклонская, а также учёные, эксперты и общественные деятели.
Делегация планирует встречи с лидерами двух сербских партий, парламентариями, общественниками.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь