Делегация немецких туроператоров побывала в Крыму

10 октября 2019     16
Делегация немецких туроператоров побывала в Крыму

Представители 27 туристических компаний из Германии, заинтересованные в организации поездок, побывали на полуострове.

«Озвучить себя они не могут из-за санкций. В их стране реально возбуждают уголовные дела за нарушение европейского законодательства о туристической деятельности с полуостровом. Но, при этом, спрос на отдых в Крыму – сумасшедший», – приводит ТАСС слова главы комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексея Черняка.

Всего с начала 2019 года в Крыму отдохнули граждане 159 стран. Это на 27 стран больше, чем в минувшем году. Количество туристов из Франции выросло на 24%, из США – на 13%, из Германии – на 7%. Черняк отметил, что пока речь идёт о тысячах иностранных туристов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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