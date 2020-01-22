Дело жительницы Балаклавы, убившей таксиста, передано в суд

22 января 2020     11
Дело жительницы Балаклавы, убившей таксиста, передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, обвиняемой в убийстве.

Установлено, что в октябре прошлого года жительница Балаклавы во время поездки познакомилась с 56-летним водителем такси, который пригласил её в гости. Новые знакомые приехали в дом в садовом товариществе «Золотая балка». После употребления спиртного женщина собралась уходить, но хозяин дома начал к ней приставать. Тогда гостья схватила нож и нанесла 17 ударов, а после подожгла дом.

Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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