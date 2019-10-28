День бабушек и дедушек отметили в Севастополе

Один из череды семейных праздников День бабушек и дедушек не слился по смыслу с Днём пожилого человека: у него немного другое назначение. Возможностью показать любовь через поколение активно пользуются в детских садах, там всегда звучат самые яркие и трогательные поздравления.

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Подарки здесь создают в модной технике пальчиковой живописи. Рисуют с душой – всё-таки сюрприз для лучшего друга. Подарок, сделанный своими руками – обретение серьёзного навыка для ребёнка. Рисунки, аппликации, поделки. Эти презенты – самые ценные для тех, кому адресованы.

Песни и стихи в папку не положишь, но это и не нужно. Эмоции и желание порадовать близких делают всё сами, и это чувствуют обе стороны.

«Бабушек и дедушек дети любят больше всего на свете. Им можно всё рассказать, поделиться, что произошло в садике, что произошло сегодня в жизни. И так как родители очень заняты бывают, то бабушки и дедушки всегда уделяют им внимание», – рассказывает музыкальный руководитель детского сада №68 Кристина Заречнева.

Выступает старшая группа, артистам по пять лет. Растроганы все гости. И те бабушки, которые только привыкают к своему статусу. И те, которых вполне можно назвать ветеранами.

«Пришла моя дочь в 1978 году. Она была здесь. Сейчас она уже сама бабушка. А это её внуки, мои правнуки», – делится прабабушка воспитанников детского сада №68 Людмила Гаран.

Говорят, что внуков любят больше, чем детей. И разгадка феномена проста – их не нужно ругать и воспитывать. Для этого у них есть мамы и папы. Видимо, поэтому дети платят своим бабушкам и дедушкам взаимностью.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь