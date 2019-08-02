День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков

2 августа 2019     29
День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков

В Севастополе отмечают День воздушно-десантных войск. Десантирование в фонтаны пока не началось, праздник проходит спокойно. После воссоединения с Россией у десантников появилось официальное место встречи – у памятника Солдату и Матросу на мысе Хрустальный. 89-ю годовщину создания воздушно-десантных войск празднуют масштабно: с показательными выступлениями, выставкой военной техники и полевой кухней.

Площадка у монумента Солдат и матрос сегодня вся в сине-зелёных флагах. Неофициально десантники собирались здесь с 80-х, хотя организованный характер праздник принял только 5 лет назад. В Севастополе «голубых беретов» сегодня более 2 тысяч. Хотя таких частей в городе нет.

«Здесь те, кто служил в Афганистане, в Сирии, показывают любимые атрибуты службы: знакомые каждому «голубому берету» Д-10 и самые современные разработки для разведки и спецназа», – говорит председатель РОО “Севастопольский союз ветеранов-десантников и ветеранов запаса” Анатолий Третьяков.

Он показывает парашютную систему «Арбалет», она предназначена для групповых прыжков с высоты от 2 до 8 тысяч метров. Оснащена кислородным оборудованием. К нему идёт грузовой контейнер, в который можно загрузить до 80 килограммов.

Развернута и небольшая выставка военной техники. Одна из самых новых и современных машин – автомобиль “Тайфун”. Именно такие сопровождают гуманитарные конвои в Сирии.

Самая громкая, красивая и яркая часть – это выступление разведчиков, демонстрационные бои и демонстрация освобождения заложников.

 Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Кубок по регби выиграли черноморцы
Кубок по регби выиграли черноморцы

В Севастополе завершился первый в истории кубок командующего Черноморским флотом по регби. За победу в течение двух дней боролись команды …


В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

22:50 В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об …


Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа
Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа

Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить …


День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков
День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков

В Севастополе отмечают День воздушно-десантных войск. Десантирование в фонтаны пока не началось, праздник проходит спокойно. После воссоединения с Россией у …


В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты