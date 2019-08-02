День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков

В Севастополе отмечают День воздушно-десантных войск. Десантирование в фонтаны пока не началось, праздник проходит спокойно. После воссоединения с Россией у десантников появилось официальное место встречи – у памятника Солдату и Матросу на мысе Хрустальный. 89-ю годовщину создания воздушно-десантных войск празднуют масштабно: с показательными выступлениями, выставкой военной техники и полевой кухней.

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Площадка у монумента Солдат и матрос сегодня вся в сине-зелёных флагах. Неофициально десантники собирались здесь с 80-х, хотя организованный характер праздник принял только 5 лет назад. В Севастополе «голубых беретов» сегодня более 2 тысяч. Хотя таких частей в городе нет.

«Здесь те, кто служил в Афганистане, в Сирии, показывают любимые атрибуты службы: знакомые каждому «голубому берету» Д-10 и самые современные разработки для разведки и спецназа», – говорит председатель РОО “Севастопольский союз ветеранов-десантников и ветеранов запаса” Анатолий Третьяков.

Он показывает парашютную систему «Арбалет», она предназначена для групповых прыжков с высоты от 2 до 8 тысяч метров. Оснащена кислородным оборудованием. К нему идёт грузовой контейнер, в который можно загрузить до 80 килограммов.

Развернута и небольшая выставка военной техники. Одна из самых новых и современных машин – автомобиль “Тайфун”. Именно такие сопровождают гуманитарные конвои в Сирии.

Самая громкая, красивая и яркая часть – это выступление разведчиков, демонстрационные бои и демонстрация освобождения заложников.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь