День ВДВ в Севастополе 2 августа 2019. Программа мероприятий

31 июля 2019     24
День ВДВ в Севастополе 2 августа 2019

2 августа в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота в среду.

Праздник начнётся рано утром с возложения цветов воинам-десантникам на мемориальном кладбище в Дергачах. затем церемония возложения пройдет у памятника севастопольцам, погибшим в Афганистане в городском сквере воинов-интернационалистов.

Главные торжественные мероприятия начнутся к 09:00 на площадке у памятника “Матросу и Солдату” на мысе Хрустальный.

Разведчики Черноморского флота продемонстрируют зрителям захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов и приемы рукопашного боя. В показательных выступлениях также примут участие бойцы СОБР и военно-патриотического клуба “Патриот”.

Гости праздника также увидят жонглирование гирями и завязывание гвоздей от спортсменов объединения “Стальные связки Севастополя”.

Все желающие смогут принять участие в разборке-сборке автомата Калашникова, кроссфит тренировках с собственным весом и тренировке по оказанию первой-медицинской помощи.

На площади у памятника будет развернута выставка современной военной техники и вооружения:  БТР-82А, бронированные автомобили «Тайфун», «Рысь», а также представлены образцы современного стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты и различные типы парашютов.

Зрители смогут угоститься традиционной гречневой кашей с мясом и и чаем из солдатской полевой кухни.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

«Нужно во всём разобраться»: адвокат Бутиной считает возможным пересмотр приговора россиянке
«Нужно во всём разобраться»: адвокат Бутиной считает возможным пересмотр приговора россиянке

Приговор Марии Бутиной, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом, может быть пересмотрен. Об …


Поветкин узнал имя следующего соперника
Поветкин узнал имя следующего соперника

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports. Поединок пройдет в андеркарде турнира, …


Выставка больше, чем жизнь: ВДНХ как зеркало отечественной истории
Выставка больше, чем жизнь: ВДНХ как зеркало отечественной истории

Ровно 80 лет тому назад, 1 августа 1939 года, в столице впервые распахнулись ворота Выставки достижений народного хозяйства. Она трижды …


День ВДВ в Севастополе 2 августа 2019
День ВДВ в Севастополе 2 августа 2019. Программа мероприятий

2 августа в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота в среду. Праздник …


В севастопольской Орловке туристов принимает хостел-вагон, а в Терновке- апидомики
В севастопольской Орловке туристов принимает хостел-вагон, а в Терновке- апидомики

В этом сезоне жителей и гостей города принимают около четырехсот отелей. Варианты размещения – на любой вкус. Чтобы конкурировать на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты