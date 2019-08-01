День ВДВ в Севастополе 2 августа 2019. Программа мероприятий

2 августа в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-десантных войск. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота в среду.

Праздник начнётся рано утром с возложения цветов воинам-десантникам на мемориальном кладбище в Дергачах. затем церемония возложения пройдет у памятника севастопольцам, погибшим в Афганистане в городском сквере воинов-интернационалистов.

Главные торжественные мероприятия начнутся к 09:00 на площадке у памятника “Матросу и Солдату” на мысе Хрустальный.

Разведчики Черноморского флота продемонстрируют зрителям захват базы террористов, обезвреживание бронеавтомобиля главаря бандитов и приемы рукопашного боя. В показательных выступлениях также примут участие бойцы СОБР и военно-патриотического клуба “Патриот”.

Гости праздника также увидят жонглирование гирями и завязывание гвоздей от спортсменов объединения “Стальные связки Севастополя”.

Все желающие смогут принять участие в разборке-сборке автомата Калашникова, кроссфит тренировках с собственным весом и тренировке по оказанию первой-медицинской помощи.

На площади у памятника будет развернута выставка современной военной техники и вооружения: БТР-82А, бронированные автомобили «Тайфун», «Рысь», а также представлены образцы современного стрелкового оружия, беспилотные летательные аппараты и различные типы парашютов.

Зрители смогут угоститься традиционной гречневой кашей с мясом и и чаем из солдатской полевой кухни.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь