День ВМФ в Севастополе завершился концертом и салютом

28 июля 2019     20
День ВМФ в Севастополе завершился концертом и салютом

Вечером на площади Нахимова выступили севастопольские коллективы. Они исполняли в основном песни о России, войне, кораблях, моряках, их доблести и отваге. 

Открыл концерт оркестр Черноморского флота с песней о Севастополе и флоте. А следом вышли дети – вокальный ансамбль “Сюрприз” Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. За три часа: с 19:00 до 22:00 – на сцену поднялись около 15 солистов и коллективов. С особой теплотой на площади встретили ансамбль армейского корпуса Луганской народной республики “Новороссия”, который исполнил песню в честь женщин, взявших в руки оружие и ушедших защищать свою землю. И символично прозвучала знаменитая песня Давида Тухманова “День Победы”. Гости из ЛНР говорят, что они как могут приближают этот день. 

А в 22 часа сразу после “Севастопольского вальса” раздались первые залпы артиллерийского салюта.  И дальше над бухтой и площадью Нахимова зазвучал гимн города “Легендарный Севастополь”. По традиции, холостые выстрелы дают из гаубиц Д-30. После чего небо над Севастопольской бухтой раскрасил фейерверк. 

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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