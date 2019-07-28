День ВМФ в Севастополе завершился концертом и салютом

Вечером на площади Нахимова выступили севастопольские коллективы. Они исполняли в основном песни о России, войне, кораблях, моряках, их доблести и отваге.

Открыл концерт оркестр Черноморского флота с песней о Севастополе и флоте. А следом вышли дети – вокальный ансамбль “Сюрприз” Севастопольского дворца детского и юношеского творчества. За три часа: с 19:00 до 22:00 – на сцену поднялись около 15 солистов и коллективов. С особой теплотой на площади встретили ансамбль армейского корпуса Луганской народной республики “Новороссия”, который исполнил песню в честь женщин, взявших в руки оружие и ушедших защищать свою землю. И символично прозвучала знаменитая песня Давида Тухманова “День Победы”. Гости из ЛНР говорят, что они как могут приближают этот день.

А в 22 часа сразу после “Севастопольского вальса” раздались первые залпы артиллерийского салюта. И дальше над бухтой и площадью Нахимова зазвучал гимн города “Легендарный Севастополь”. По традиции, холостые выстрелы дают из гаубиц Д-30. После чего небо над Севастопольской бухтой раскрасил фейерверк.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь