День ВМФ в Севастополе начнётся с выстрела пушки

21 июля 2019     25
День ВМФ в Севастополе начнётся с выстрела пушки

28 июля военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты, посвящённый Дню Военно-морского флота России, откроет холостой выстрел из 36-фунтовой корабельной пушки.

Ее возраст порядка 200 лет: в 2017 году пушку восстановили специалисты завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота. Орудие установят напротив Памятника затопленным кораблям. Выстрел выполнят комендоры в военной форме середины 19 века, сообщает пресс-служба флота.

С программой празднования Дня ВМФ в Севастополе можно познакомиться здесь.

Источник: Вести.Севастополь

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28 июля военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты, посвящённый Дню Военно-морского флота России, откроет холостой выстрел из 36-фунтовой корабельной пушки. …



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