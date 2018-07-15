День ВМФ в Севастополе – 2018

День ВМФ в 2018 году в Севастополе отмечают 29 июля. Традиционно торжества проходят в последнее воскресенье июля на главной базе Черноморского флота. Жизнь города всегда была связана с военным флотом, едва ли не каждый второй житель каким-либо образом связан с флотом. Именно поэтому День ВМФ в Севастополе считается главным праздником лета.

Черноморский флот наряду с Северным, Балтийским, Тихоокеанским ВМФ и Балтийской флотилией составляет грозную силу стратегического назначения, которая вот уже многие десятилетия защищает морские границы России. Сегодня в составе ЧФ РФ надводные военные, разведывательные, противолодочные и десантные корабли, подводные лодки и корабли охраны Крыма, минно-тральные и ракетные катера, тральщики и вспомогательный флот, суда обеспечения, гидрографические, спасательные и другая военная техника.



Программа Дня ВМФ в 2018 году

Как всегда, центральным событием праздника станет парад ВМФ в Севастополе-2018, но начнется день с возложения памятных венков к Мемориалу защитникам города-героя в ВОВ.

В 8.45 на выстроившихся в главной городской бухте кораблях будут подняты флаги Государственный и ВМФ РФ, и в 9 часов с объезда всех кораблей Командующим начнется основное действо.

Программа парада ВМФ включает в себя театральное выступление, проход кораблей и показательные выступления подразделений флота:



– Военно-морской парад в Севастополе в 2018 году откроется выступлением артистов театра ЧФ, посвященным основанию флота. Зрители увидят Екатерину II, услышат тот самый указ о создании крепости Севастополь и флота, с которого началась история города. Помимо этого героями шоу станут Григорий Потемкин, основатель города, и славный адмирал Федор Ушаков, который стал первым Командующим.

– Военная часть парада в Севастополе в июле 2018 года начнется с показательного разведывания и ликвидации вражеских мин, которые продемонстрируют тральщики.

– Далее зрители увидят, как происходит развертывание ПЛ в район боя.

– Силами четырех СУ-24 и двух СУ-27 будет произведена разведка противодесантной обороны.

– Поиск и ликвидацию вражеской ПЛ продемонстрирует противолодочная авиация – грозные Ка-27 и Бе-12.

– Противолодочные корабли обнаружат и уничтожат ПЛ противника.

– Далее морской парад в Севастополе продолжится артиллерийским боем с вражескими кораблями, в результате которого будет завоевано преимущество в месте высадки десанта.

– Огневую подготовку, предшествующую высадке десанта, проведут грозные СУ-25.

– Зрители смогут смотреть, как пролетает самолет, где находится пункт управления силами высадки.

– В Севастополе, на параде кораблей в 2018 году, можно будет наблюдать подавление огнем противодесантной обороны, которое проведут «Гвоздики» и «Грады».

– Десантные корабли и БТР продемонстрируют, как ведется бой за высадку десанта.

– Поддержку десанта на берегу огнем проведут вертолеты Ка-52.

– Морская пехота, применяя боевые приемы рукопашного боя, покажет боевую выучку при захвате плацдарма.

– Части спецназа, поддерживаемые десантными катерами и вертолетами, освободят судно, подвергшееся атаке террористов.

– Спасательная служба ЧФ при поддержке катеров, самолета и вертолета Ка-27 показательно спасет экипаж терпящего бедствие на море судна.

– Показательный прыжок с дымовыми шашками и флагами продемонстрируют парашютисты.

– А завершится морской парад в Севастополе в 2018 году медленным вальсом, который «станцуют» пожарные буксиры прямо в главной бухте города.



Далее программа праздника продолжится на площади Нахимова, где будет проходить выставка современной военной техники и оружия, а музеи ЧФ и фортификации Севастополя пригласят всех желающих на день открытых дверей в рамках торжественного мероприятия.

В День морского флота в Севастополе в 2018 году с 14 часов любой желающий сможет подняться на борт кораблей ЧФ, которые будут ждать гостей на морском вокзале. Моряки, служащие на кораблях, самостоятельно проведут экскурсии.

А уже в 19 часов на главной площади города празднование продолжится концертом, где выступят известные российские исполнители и, конечно, Ансамбль песни и пляски ЧФ.

В 22:00, когда стихнет музыка, небо над Севастопольской бухтой озарится яркими вспышками салюта, а пожарные буксиры посреди бухты устроят феерию фонтанов, окрашенных в яркие цвета.



Откуда лучше смотреть парад

В этот день в городе так много людей, что далеко не всем удается побывать на празднике. Поэтому дадим несколько советов тем, у кого не будет пропуска на трибуны:



– За несколько дней до 29 числа, обычно в четверг, проходит генеральная репетиция парада ВМФ в Севастополе. Там увидеть основное действо на воде, правда, в несколько урезанном виде.

– Не забудьте взять документы и бутылку воды.

– Чтобы занять хорошие бесплатные места, придется проснуться рано и уже в 6 утра быть на месте.

– На Приморском бульваре лучшее место для просмотра парада ВМФ в Севастополе в 2018 году — у песчаных часов или на лестницах за ними. Фото и видео отсюда получатся отличными, ведь недаром именно здесь телевидение располагает свои камеры для ведения прямой трансляции. Хорошие места можно занять, если подойти к «Штыку и Парусу» или «Солдату и Матросу» — памятникам на м. Хрустальном.

– Тем, кто живет на Северной стороне, смотреть парад лучше с холма у причалов.

– Не стоит поддаваться на уговоры местных владельцев плавсредств посмотреть парад с воды. Морская полиция не подпустит их близко, и в лучшем случае вы сможете только услышать стрельбу.

– Салют лучше всего смотреть в районе Артбухты: на Приморском бульваре или мысе Хрустальном.



Источник krym-portal.ru