День ВМФ в Севастополе – 2019. Видео

День военно-морского флота называют еще и главным праздником Севастополя. За парадом кораблей в акватории Севастопольской бухты сегодня наблюдали десятки тысяч зрителей: как жителей, так и гостей города. Многие туристы специально берут отпуск на последние выходные июля, чтобы приехать в Севастополь и своими глазами увидеть всю мощь Черноморского флота.

Главный Военно-морской парад страны, по традиции, проходит в Петербурге. Его принимает главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин. Благодаря телемосту с северной столицей севастопольцы сегодня тоже услышали приветственную речь главы государства. В петербургском параде участвуют корабли и самолеты всех четырех флотов страны и Каспийской флотилии. Севастополь там представляет головной патрульный корабль “Василий Быков”, а также 5 самолётов Су-30СМ и 7 вертолётов, в том числе МИ-8, Ка-27м, Ка-31р.

В Севастополе одним из почетных гостей праздника стал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Парад военно-морского флота в этом году снова начался с выстрела пушки 1834 года. Ритуальный расчёт поднял на флагшток копию знамени парусного линкора «Императрица Мария»- корабля, на котором адмирал Нахимов выиграл Синопское сражение.

Затем Севастопольскую бухту зашел парусник “Херсонес”. На его борту находилась Екатерина Вторая и князь Потемкин-Таврический – именно этим людям город, ставший южным форпостом Российской империи, обязан своим появлением на карте мира.

Затем началась основная часть военно-спортивного праздника – показательные выступления. В этом году зрители впервые увидели патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» – самый новый в составе Черноморского флота. Обычно он базируется в Новороссийске. В Севастополе в параде он принимает участие впервые. Из Южного военного округа, кроме командующего войсками ЮВО, Героя России Александра Дворникова, на парад в Севастополь прибыли и лётчики. На истребителях и бомбардировщиках они пронеслись над зрителями на высоте всего 200 метров. Впервые было так много авиационных выступлений: в военно-спортивном празднике участвовали 37 самолётов и вертолётов. Самый зрелищный и сложный элемент – посадка Ка-27 на палубу фрегата «Адмирал Эссен». Пилот вертолета четко справился со своей задачей.

Завершился военно-спортивный праздник на лирической ноте – вальсом буксиров. Капитаны буксиров проявили настоящие чудеса маневрирования, добившись того, чтобы их суда двигались синхронно и музыкально.

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Источник: Вести.Севастополь