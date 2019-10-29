День вневедомственной охраны отметили в Севастополе

29 октября 2019     23
День вневедомственной охраны отметили в Севастополе

В Севастополе отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас в городе в них служат 250 человек.

Только за этот месяц сотрудники севастопольского подразделения задержали по вызовам с «тревожной кнопки» 23 злоумышленников. Росгвардейцам вручили почётные грамоты и представили к очередным званиям. В настоящее время в Севастополе под контролем вневедомственной охраны находятся 4000 объектов – это государственные учреждения, школы. Автомобили скорой помощи тоже ездят с «тревожной кнопкой» охраны Росгвардии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне осадили детский сад после избиения девочки на глазах у педагога
Россияне осадили детский сад после избиения девочки на глазах у педагога

Десятки родителей и сотрудников детского сада в Ярославле собрались возле учебного заведения после того, как несколько воспитанников избили девочку на …


День вневедомственной охраны отметили в Севастополе
День вневедомственной охраны отметили в Севастополе

В Севастополе отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас в городе в них служат 250 человек. Только за этот месяц …


Вести Севастополь 29.10.2019
Вести Севастополь 29.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Уничтожение на месте. В районе села Камышлы ликвидирована авиабомба. – Два предприятия на одну услугу. Как …


В Севастополе отметили День вневедомственной охраны
В Севастополе отметили День вневедомственной охраны

В Севастополе отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас в городе в них служат 250 человек. Только за этот месяц …


В Севастополе задержана семья накропроизводителей
В Севастополе задержана семья накропроизводителей

В ходе оперативного мероприятия сотрудники ДПС УГИБДД по городу Севастополю в районе села Верхнесадовое остановили автомобиль Hyundai, которым управляла 29-летняя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты