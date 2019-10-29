День вневедомственной охраны отметили в Севастополе

В Севастополе отметили День подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас в городе в них служат 250 человек.

Только за этот месяц сотрудники севастопольского подразделения задержали по вызовам с «тревожной кнопки» 23 злоумышленников. Росгвардейцам вручили почётные грамоты и представили к очередным званиям. В настоящее время в Севастополе под контролем вневедомственной охраны находятся 4000 объектов – это государственные учреждения, школы. Автомобили скорой помощи тоже ездят с «тревожной кнопкой» охраны Росгвардии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь