День герба и флага Республики отметят в Крыму

В учреждениях образования состоятся торжественные линейки. Пройдут театрализованные и концертные программы. Флаг Республики Крым будет торжественно установлен на вершине Ай-Петри.

Для жителей и гостей полуострова проведут спортивные соревнования, будут открыты выставки фотодокументов и исторической литературы, сообщает Крымское информационное агентство.

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