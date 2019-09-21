День герба и флага Республики отметят в Крыму

21 сентября 2019     10
День герба и флага Республики отметят в Крыму

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Государственного герба и флага Республики Крым, пройдут 24 сентября.

Для жителей и гостей полуострова проведут спортивные соревнования, будут открыты выставки фотодокументов и исторической литературы, сообщает Крымское информационное агентство.

В учреждениях образования состоятся торжественные линейки. Пройдут театрализованные и концертные программы. Флаг Республики Крым будет торжественно установлен на вершине Ай-Петри.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: 3654.ru

Источник: Вести.Севастополь

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