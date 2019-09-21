День герба и флага Республики отметят в Крыму

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Государственного герба и флага Республики Крым, пройдут 24 сентября.
Для жителей и гостей полуострова проведут спортивные соревнования, будут открыты выставки фотодокументов и исторической литературы, сообщает Крымское информационное агентство.
В учреждениях образования состоятся торжественные линейки. Пройдут театрализованные и концертные программы. Флаг Республики Крым будет торжественно установлен на вершине Ай-Петри.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: 3654.ru
Источник: Вести.Севастополь