День Героев Отечества в Крыму отметят у мемориала в селе Геройском

6 декабря 2019     20
День Героев Отечества в Крыму отметят у мемориала в селе Геройском

В селе Геройское Сакского района у мемориала Героям Советского Союза 9 декабря пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества.

Этот мемориал был воздвигнут в паять о бойцах мотоинженерного батальона 19 Перекопского Краснознаменного танкового корпуса, погибших в бою с превосходящими силами противника в апреле 1944 года в ходе Крымской наступательной операции.

Приглашены первые лица республики, а также школьники Сакского района. Их торжественно примут в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Военнослужащие разведывательных подразделений Черноморского флота проведут для ребят показательные выступления. Также там будет развернута выставка современного вооружения, военной и специальной техники флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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