День города 2019. Программа праздничных мероприятий в Севастополе

В честь Дня России и 236-летия со Дня основания Севастополя с 8 по 16 июня в городе пройдут выставки, балы и фестивали.

8 июня

9:00 – торжественное закрытие конкурса по воздушной выучке экипажей ВС РФ “Авиадартс”.

11:45 – авиашоу над акваторией Севастопольской бухты. В зависимости от погодных условий время может меняться.

11:10 – фестиваль экскурсий “100 чудес Севастополя” на площади Нахимова. Жителям и гостям города презентуют авторские, новые и популярные туристические маршруты

18:00 – общегородской бал на центральной площади. Бал пройдет под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра. Принять участие может любой желающий. Дресс-код для женщин – платье длиной до колен или ниже, для мужчин – брюки и рубашка.

10 июня

18:30 – концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ в Античном театре Херсонеса, который пройдет в рамках Всероссийского фестиваля военных оркестров.

11 июня

15:00 – городское торжественное собрание и концерт в театре имени А.В. Луначарского.

19:00 – театрализованное представление военных оркестров, участников III Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России “Всегда на страже – 2019”, в музейном комплексе “Михайловская батарея”.

12 июня

15:45 – выступление джаз-оркестра “Государственного училища духового искусства” Москвы на площади Нахимова.

16:00 – марш-парад военных оркестров на участке площадь Суворова – площадь Нахимова.

16:45 – гала-концерт участников фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России на площади Нахимова.

14 июня

9:30 – открытие городской Доски почета.

15:00 – спортсмены попытаются установить рекорды Евразии и России на набережной Корнилова. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля силового экстрима “Евразийские игры” в котором примут участие спортсмены из шести стран, входящие в десятку сильнейших атлетов.

18:00 – концерт на площади Нахимова с участием звезд российской эстрады: группы “Блестящие”, М.Суханкиной и группы “Мираж”, “Дискотеки Авария”.

16 июня

Концерт с участием Вадима Самойлова (группа “Агата Кристи”) и группы “Декабрь” на площади Нахимова.

19:00 – сбор гостей на VI Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал на Михайловской батарее.

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя