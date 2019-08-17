День Государственного флага РФ. Программа мероприятий в Севастополе

22 августа 2019 года Севастополь отметит День Государственного флага Российской Федерации.

Программа мероприятий

22 августа

10:00 – развертывание флага РФ на площади Нахимова

10:00 – диалог у книжной полки “Над нами рдеет флаг” в библиотеке Дворца культуры рыбаков.

10:00 – акция “Флаг моей России” в доме культуры в селе Орлиное

10:00 – тематическая игра “Геральдика моей Родины” в Андреевском доме культуры

10:30 – всероссийский исторический квест “Символы России” во Дворце детского и юношеского творчества

С 10:00 до 18:00 на Малаховом кургане пройдет выставка “Мы вместе”.

В 10:00, 13:00, 16:00 и 17:00 там же состоятся лекции на тему “Государственная символика России и Севастополя”.

11:00 – тематическая программа “Под флагом России” в клубе села Родниковое

12:00 – познавательная игровая программа “День Российского флага” в клубе села Фронтовое

13:00 – акция “Гордо реет флаг России” в клубе села Родное

15:00 – патриотический обзор “Флаг России – великое знамя” на площади перед Дворцом культуры рыбаков, по улице Павла Корчагина, 1

15:00 – тематический вечер “Овеянные славой герб и флаг России” в доме культуры в селе Вишневое

16:00 – в малом зале Дворца культуры рыбаков состоится праздничный концерт “Овеянный славою флаг наш России!” и торжественная церемония

18:00 – праздничный концерт “Знамя единства” на Театральной улице в Артбухте

18:00 – музыкальный вечер “Мы вместе под флагом России” в Андреевском доме культуры

19:30 – праздничный концерт “Флаг России моей” в Доме культуры в селе Терновка

20:20 – мультфильм “Флаг России” в парке Анны Ахматовой и на Театральной улице

20:20 – там же состоится показ художественного фильма “Поддубный”

21:00 – эстрадный концерт “Под гордым символом России” на площади Дворца культуры “Севастопольский”

В севастопольском Динопарке для детей устроят познавательную программу “Флаг державы – символ славы”

В библиотеках -филиалах города также пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации:

В библиотеке №7 по улице Корчагина, 16 – викторина “Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед”

В библиотеке №9 по улице Невская, 5 – беседа “Гордо реет флаг России”

В библиотеке №10 по улице Толбухина, 14 – час истории “Флаг гордо реет над страной”

В библиотеке №14 по улице Шевченко,11 – патриотический час “Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед”

В библиотеке №16 по улице Жидилова,46 – познавательно-развлекательная программа “Гордится флагом нашим вся страна”

В библиотеке №21 на набережной Назукина, 21 – акция “Трехцветный, гордый Отечества флаг!”

В библиотеке №22 по улице Драпушко, 4 – день информации “Символы России – вехи истории”

В библиотеке №38 по улице Севастопольская, 53 – акция “Три главных символа моей страны”

23 августа

16:00 – открытие выставки Алие Меналиевой в Севастопольском центре культуры и искусства

17:00 – в СЦКИ пройдет трансляция концерта Национального филармонического оркестра России, дирижер – Владимир Спиваков

Народное гуляние “Белый, синий, красный” состоится на площади у клуба в селе Штурмовое.

В библиотеке-филиале №1 по улице Киевская,18 – исторический экскурс “Трехцветный и гордый Отечества флаг.

24 августа

Шахматный турнир среди взрослых и детей – в клубе села Хмельницкое. Там же состоится праздничное мероприятие “Символ страны”.

Праздничный концерт “Флаг России – честь и слава” пройде в Доме культуры села Верхнесадовое.

Роллер фестиваль на призы Ленинского муниципального округа – на набережной Корнилова,напротив ресторана “Приморский бульвар”.

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь