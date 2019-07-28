День Крещения Руси в Севастополе отметили историческим фестивалем «Грифон»

Сегодня все православные верующие отмечают день крещения Руси – в честь святого равноапостольного князя Владимира, который как известно, принял веру от Византии.

В Севастополе в честь этого праздника проходят торжественные молебны в храмах и особая программа – в Херсонесе Таврическом. В течение двух дней в памятном для всех христиан месте идет фестиваль «Грифон», который собрал более ста реконструкторов из разных городов России. Все они представляют разные эпохи: от античности до средневековья. Фестиваль интерактивный – тут можно и из лука пострелять, и в гончарном деле себя попробовать. А получить полное представление о том, какие испытания проходил Херсонес во времена от Византии до Второй Мировой и далее – можно было на спектакле “Грифон” режиссера Вячеслава Игнатова. Премьера состоялась накануне вечером там же, в Херсонесе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь