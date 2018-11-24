День матери в арт-пространстве «Солнечный берег» (видео)

Открытие аллеи «Солнечный берег» в Севастополе (Видео)



Видеорепортаж об открытии аллеи «Солнечный берег» в Севастополе. Новая зона отдыха была построена силами и средствами торгового центра SEA MALL в содействии с жителями окрестных домов. Видеорепортаж об открытии аллеи «Солнечный берег» в Севастополе