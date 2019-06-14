День медицинского работника отметили в Севастополе

В центре культуры и искусства прошло торжественное собрание в честь Дня медицинского работника, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.

«Для меня большая честь сегодня поздравлять медицинских работников города с профессиональным праздником. По долгу профессиональной службы вы первыми приходите в тяжелую минуту на помощь. Каждый день вы совершаете подвиг во имя жизни. Врач в Севастополе – это, безусловно, почетная профессия, которой стоит гордиться», – поздравил собравшихся исполняющий обязанности заместителя губернатора Иван Кусов.

В ходе церемонии за вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главной медицинской сестре ГБУЗ «Городская больница №4» Елене Холод.

За профессионализм лучшим медработникам города и ветеранам звдравоохранения вручили грамоты, подарки и благодаственные письма от губернатора Севастополя

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя