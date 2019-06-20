День молодёжи 2019. Программа праздничных мероприятий в Севастополе

20 июня 2019     24
День молодёжи 2019

27 и 28 июня в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню молодёжи.

27 июня

С 19:00 до 22:00 – молодёжный концерт на территории креативного пространства “Театральная улица” в Артбухте.

С 19:00 до 22:00 – выступления роллеров в скейт-парке в Артбухте.

В связи с праздником продажа алкогольной продукции в этот день запрещена.

28 июня

С 6:00 до 22:00 – фестиваль молодёжных музыкальных групп “Молодёжь FM” на набережной Корнилова напротив памятника кораблям эскадры.

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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