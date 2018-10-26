В День народного единства Музей героической обороны присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018»

4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот государственный праздник был учреждён в декабре 2004 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник отмечается ежегодно, начиная с 2005 года. В этом году у Дня народного единства особый акцент – объединяющая сила искусства.

4 ноября 2018 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает севастопольцев и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства.

С 1 по 3 ноября в образовательных учреждениях города сотрудниками Музея будут проведены занятия «День народного единства: возвращение к истокам» (по предварительным заявкам).

4 ноября в 11:00 на площади Нахимова пройдёт акция «Флаг моего государства», организованная Правительством города при содействии Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В этот же день, 4 ноября, в 11:00 на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1942 гг. «Малахов курган» откроется музейная выставка «Моё Отечество сынами славится».

«Искусство объединяет» – слоган Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018», которая завершит праздничные мероприятия в День народного единства.

В 18:00 на Малаховом кургане в рамках Всероссийской акции начнется праздничный концерт. В программе – выступление творческих коллективов Севастополя и музейного клуба винтажных танцев.

В 20:00 на Оборонительной башне покажут мультимедийную инсталляцию «Отстаивайте же Севастополь!», затем документальные фильмы о Севастополе.

Киносеанс завершится в 22:00.

С 18:00 до 22:00 можно будет бесплатно (без экскурсии) посетить Оборонительную башню Корниловского бастиона.