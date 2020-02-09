День открытых дверей для школьников прошёл в подразделении связи ЧФ

Ученики общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Владимира Скугаря побывали на экскурсии в подразделении связи армейского корпуса Черноморского флота.
Школьникам показали современную военную технику, форму и средства связи, угостили солдатской кашей и напоили горячем чаем из полевой кухни.
А после ученики погрузились в историю: посетили музей, посвящённый 126-й стрелковой Горловской дивизии. Узнали о том, какое участие приняло соединение в боях Великой Отечественной войны. На экскурсии побывали более 50 учеников.Служба информации «Вести – Севастополь»
Видео Черноморского флота
Источник: Вести.Севастополь