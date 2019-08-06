День открытых дверей пройдёт в бригаде разведки Черноморского флота

10 августа в бригаде разведки Черноморского флота состоится День открытых дверей и приведение к присяге 100 курсантов филиала Объединенного центра ВМФ, сообщила пресс-служба флота во вторник.

Для гостей военные приготовили шоу программу с показом военной техники, приёмами рукопашного боя, а также показательное выступление группы специального назначения с использованием холостых боеприпасов и имитационных средств.

Для зрителей и родителей курсантов будет организуют работу полевой кухни.

Место проведения мероприятия – улица Лазаревская, 1.

Источник: Вести.Севастополь