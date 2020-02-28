День открытых дверей пройдёт в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова 29 февраля пройдёт День открытых дверей. В роли экскурсоводов по учебному заведению выступят курсанты различных факультетов, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
В программе демонстрация занятий по рукопашному бою, подготовке артиллерийского орудия к стрельбе, защите объекта противодиверсионной группой, борьбе за живучесть на специальном тренажере.
На плацу перед центральным входом будет выставлена техника, вооружения и экипировка личного состава флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь