День памяти героических защитников Севастополя на 35-й береговой батарее

29 июня 2018     141
День памяти героических защитников Севастополя на 35-й береговой батарее

В этом году исполняется 10 лет со дня открытия первого маршрута в возрождённой героической батарее.

День памяти героических защитников Севастополя состоится 3-го июля в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея».

В 1942 году в этот день диктор Центрального радио Юрий Левитан со скорбью сообщил о том, что советские войска оставили Севастополь.

С 2007 года на 35-й береговой батарее проводятся памятные мероприятия. В этом году исполняется 10 лет со дня открытия первого маршрута в возрождённой героической батарее.

Во вторник, 3 июля, всех, кто «Помнит, чтобы жить», ждут в музейном комплексе.

День памяти начнётся в 10 часов с мемориального митинга и захоронения останков 161 защитника Севастополя, найденных во время проведения Вахт Памяти поисковиками Севастополя и России.

В 11.30 состоится «Встреча друзей», посвящённая 10-летию музея «35-я береговая батарея». Создатели, строители, сотрудники музея вспомнят, как создавался народный музей, объединивший истинных патриотов Севастополя в стремлении сохранить память о защитниках нашего города.

В 12.30 начнётся Акция дарения. Горожане и представители городских музеев передадут на хранение артефакты, связанные со второй героической обороной Севастополя.

В 13 часов состоится Морской ритуал – с борта ракетного корабля «Самум» на траверзе 35-й береговой батареи будут возложены на воду цветы, в память о погибших на последнем рубеже в июле 1942 года.

В 14 часов – работает полевая кухня.

В 20 часов начнётся концерт «Потомству в пример». В нём принимают участие Образцовый академический хор «Жаворонок» и Образцовый молодёжный эстрадно-симфонический оркестр Дворца детского и юношеского творчества, Студия танца «Марта», юные солисты Академии музыки Игоря Крутого из Москвы и Санкт-Петербурга.

По окончании концерта автобусы доставят гостей в центр города.

С 10 до 17 часов будут проходить экскурсии по постоянной экспозиции музея, тематические экскурсии, демонстрация фильмов из цикла «Имя твоё известно», подготовленных журналистами телеканала НТС.

 
sevastopol.su

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