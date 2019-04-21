Новая памятная дата России – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

19 апреля 2019 года сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника приняли участие в митинге, посвященном 236-й годовщине подписания Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи и первой годовщине нового государственного праздника Российской Федерации – Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Организатором мероприятия выступило Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Митинг прошёл у памятника императрице Екатерине II.

Летом 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Закон, которым устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Как отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту, «принятие 19 апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению – принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, – и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

На митинге у памятника Екатерине II выступили Председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Белик и другие официальные лица. Все выступающие были едины в том, что сегодня эта памятная дата очень важна для демонстрации исторической преемственности пребывания Крыма, а также Кубани и Тамани, в составе России, воспитания уважения к истории своей страны.



Фото krasavchik.livejournal.com