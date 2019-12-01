День рождения партии единороссы Севастополя отметили высадкой деревьев

На Сапун-горе сегодня высадили около 20 саженцев хвойных деревьев. Так члены “Единой России” решили отметить день рождения партии. Она была создана 18 лет назад.

На протяжении всей уходящей недели партийцы подводили итоги. А у мемориального комплекса торжественно вручили партийные билеты новым членам. В “Единую России” вступили 9 человек. Все вместе они стали участниками акции по высадке деревьев. По словам врио губернатора города – с этой осени тоже члена «Единой России» – это только начало предстоящей большой работы по благоустройству Севастополя.

«Предстоит много других мероприятий, посвященных году памяти и славы: благоустройство памятников на могилах наших воинов, приведение в порядок различных мемориальных мест, огромное количество работы в плане мероприятий. Конечно же, благоустройство проспекта Победы – то, о чем люди много говорили», – заявил Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь