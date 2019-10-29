День рождения РДШ в Севастополе отметили танцами

29 октября 2019     5
День рождения РДШ в Севастополе отметили танцами

Российское движение школьников в Севастополе отмечает четвертую годовщину со дня создания. Сегодня активисты РДШ собрались во дворце детского и юношеского творчества.

Там прошла так называемая “классная встреча”. Это один из ключевых проектов, в рамках которого школьники могут лично пообщаться с работниками культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественниками, а также заявить о себе. На улице перед дворцом разместилась ярмарка молодежных общественных организаций. Там же прошел региональный конкурс на лучший танцевальный флешмоб. В заочном этапе участвовали 46 образовательных учреждений.

 

«Сегодня как раз у нас проходит финал конкурса на лучший танцевальный флешмоб, где 16 лучших команд уже представляют свой флешмоб, – рассказала Наталья Загородняя, председатель Севастопольского регионального отделения Российского движения школьников. – Это не только танцевальная зарисовка, это еще и картинка своей команды, то есть они показываю, насколько сплочена команда, насколько она активна, насколько они привыкли работать вместе».

Лучшие команды наградят грамотами и памятным подарками.  В честь праздника во дворце детского и юношеского творчества также проходит фестиваль региональной юниор-лиги КВН.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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