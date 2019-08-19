День рождения тельняшки отмечают в России

Сегодня в России отмечается День рождения тельняшки. 19 августа 1874 года император Александр второй подписал указ, полосатая нательная рубашка стала обязательным элементом обмундирования военных моряков. Отличалась ли первая русская тельняшка от современной?

Голландцы и англичане вязали тельники из шерсти и бумаги. На них было всего 12 полос – по числу рёбер. Считалось, что в такой одежде моряки казались духам моря покойниками, от которых остались одни скелеты.

По Французскому стандарту XIX века на тельняшке должна была быть 21 полоса. Считается, что именно столько побед было у Наполеона. А на современной русской их число зависит от размера. Так на 46-м будет 33 полосы, на 56-м – 52.

Символом героизма тельняшку признали в годы Великой Отечественной. Морская душа – так называли моряков Черноморского флота, которые пришли на помощь осаждённой Одессе.

«Из соображений маскировки моряков переодевали в армейскую форму, но они все равно отказывались надевать тельняшку и носили ее под чёрным бушлатом. Когда они шли в атаку и сбрасывали бушлаты, и бежали в одних тельняшках с криками “полундра”, чем наводили ужас и трепет на врагов», – сказала Ольга Франк, научный сотрудник музея Черноморского флота.

С такой психологической атакой многие не справлялись. Бросали оружие и добровольно сдавались. В тельняшках моряки оставались до последней секунды. Поэтому в экспозиции музея Черноморского флота сегодня и нет ни одной такой полосатой рубашки, говорят сотрудники. Зато на Приморском бульваре – полосатые вещи на любой вкус.

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Алена Давыдова, Антон Терёшкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь