День российских студенческих отрядов отметили в Севастополе

Праздником эта дата стала пять лет назад по указу президента России. Но само движение существует больше 60 лет и считается одним из самых массовых, как среди молодёжи, так и в целом в стране. Через школу студенческих отрядов прошли больше 18 миллионов человек.

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В мини-приют просто погладить и пообщаться с собаками заходят редко. Знакомятся с животными участники сразу нескольких студенческих отрядов Севастополя.

«Все собачки к нам попали щенками. Сейчас они у нас уже взрослые и готовы найти свои семьи. Мы рады, что пришли к нам ребята сегодня, что он у нас такие отзывчивые, откликнулись на наш призыв. И это очень радует, что у нас растёт такая молодежь», – делится владелица мини-приюта для собак Лариса Войнован.

Волонтёрская акция «Накорми друга» – это, конечно, гостинцы. 25 килограммов корма постояльцам приюта хватит на несколько дней.

За год студенческие отряды Севастополя провели много акций. Активисты посещают приюты, дом престарелых. Проводят субботники и флешмобы.

«Когда я поступала в университет, хотела заниматься чем-то помимо учебы. Как-то себя проявлять и узнала о том, что существуют российские студенческие отряды у нас в Севастополе, наше севастопольское региональное отделение», – рассказывает методист студенческого отряда «Ультиматум» Полина Цветкова.

Работают студенты и со школами. Чтобы хоть немного разгрузить учителей, сегодня проводят мастер-класс по оригами для пятиклассников. Увлекают даже тех, кто умеет делать фигурки из бумаги.

Анастасия Бакшеева планирует связать жизнь с преподаванием. Это её первая акция в составе студенческого отряда.

«Кто-то любит больше животных – он поедет в приют. Кто-то любит дарить радость людям – он поедет в дом престарелых, проведёт там какой-то творческий вечер. В первую очередь, просто, мне нравится это делать. Мне очень нравится то, что я состою в студенческих отрядах», – отмечает боец студенческого педагогического отряда «Чёрная жемчужина» Анастасия Бакшеева.

В честь дня российских студенческих отрядов в городе прошёл концерт. На нём наградили лучших.

Официальному празднику российского движения студотрядов всего пять лет, но традициям – намного больше. Сейчас форменную куртку студотрядовца в Севастополе носят более 600 человек.

Анастасия Репикова, Евгения Квашнина, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь