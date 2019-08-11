День строителя отметили в Севастополе

В честь дня строителя власти Севастополя вручили благодарственные письма сотрудникам “Балаклавского рудоуправления”.

Предприятие, которому уже больше 80 лет, остаётся крупнейшим поставщиком строительных материалов в Крыму. В 2017 году город заключил с ним первый в регионе специальный инвестиционный контракт на 260 миллионов рублей.

Всего в строительной отрасли в Севастополе 40 предприятий, на которых трудится тысяча 200 человек. Это практически 8% от занятых в промышленности региона.

Источник: Вести.Севастополь