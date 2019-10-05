День ходьбы отменили из-за плохой погоды

Планировалось, что за час участники пройдут маршрутом: ДДЮТ – театр имени Луначарского – городская летняя эстрада «Ракушка» – площадка «Солнечные часы» – памятник эскадре кораблей Черноморского флота – Севастопольский дельфинарий – Институт дополнительного профессионального образования – ДДЮТ.

Из-за дождя и порывов ветра мероприятия, которые должны были начаться в 11:00 на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова, отменены.

В субботу, 5 октября, севастопольцы должны были присоединиться к всероссийскому спортивному празднику – Дню ходьбы.

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