День ходьбы отменили из-за плохой погоды

В субботу, 5 октября, севастопольцы должны были присоединиться к всероссийскому спортивному празднику – Дню ходьбы.
Из-за дождя и порывов ветра мероприятия, которые должны были начаться в 11:00 на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова, отменены.
Планировалось, что за час участники пройдут маршрутом: ДДЮТ – театр имени Луначарского – городская летняя эстрада «Ракушка» – площадка «Солнечные часы» – памятник эскадре кораблей Черноморского флота – Севастопольский дельфинарий – Институт дополнительного профессионального образования – ДДЮТ.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь