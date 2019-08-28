Департамент капстроя незаконно снял севастопольца с жилищного учета

Департамент капитального строительства Севастополя незаконно снял мужчину с жилищного учета, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в среду.
В ходе проверки прокуратура установила, что судом не принималось решение о признании мужчины или его родственников утратившими право на пользование квартирой. Однако сотрудники департамента сняли севастопольца и членов его семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях и переоформили учётное дело.
Незаконный акт опротестован прокуратурой. Протест рассмотрен и удовлетворен, жилищные права граждан восстановлены.
Источник: Вести.Севастополь