Департамент капстроя незаконно снял севастопольца с жилищного учета

В ходе проверки прокуратура установила, что судом не принималось решение о признании мужчины или его родственников утратившими право на пользование квартирой. Однако сотрудники департамента сняли севастопольца и членов его семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях и переоформили учётное дело.

Департамент капитального строительства Севастополя незаконно снял мужчину с жилищного учета, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в среду.

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Департамент капстроя незаконно снял севастопольца с жилищного учета Департамент капитального строительства Севастополя незаконно снял мужчину с жилищного учета, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в среду. В ходе проверки …

