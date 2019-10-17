Депутату Госдумы Дмитрию Белику – 50

Дмитрий Белик, представляющий интересы Севастополя в Государственной Думе России, сегодня отмечает полувековой юбилей.

Он активный защитник интересов города. Белик – один из авторов законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ», который должен поддержать виноделов Крымского полуострова. Также он пытается уравнять в правах абонентов мобильной связи в Севастополе с другими жителями России и уже обращался к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с просьбой разработать «дорожную карту» по повышению качества мобильной связи в Севастополе и Крыму.

В Севастополь Дмитрий Белик переехал из Кемерово еще в 1990 году. У него два высших образования: он окончил Современную гуманитарную академию и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

Его политическая карьера началась в Севастопольском городском совете, он стал автором 80 проектов решений совета, среди которых Концепция сохранения исторической застройки Севастополя, ограничение этажности в исторической части города, решение о признании русского языка официальным языком общения в городе.

В 2008 году был одним из инициаторов установки на улице Ленина в Севастополе памятника Екатерине II и выступал против появления на Графской пристани таблички «90 лет флоту Украины».

В 2012 году Белик баллотировался в Верховную Раду Украины от партии «Русский блок», но проиграл эти выборы.

2 месяца весной 2014 года, когда город переходил под юрисдикцию России, исполнял обязанности главы администрации Севастополя. 7 марта 2014 года он издал распоряжение о запрете использования в делопроизводстве и документообороте Севастопольской администрации украинского языка и переходе на русский. Позже Белик был награжден медалью «За освобождение Крыма и Севастополя». Украина обвинила его в государственной измене и объявила в розыск. С ноября 2016 в отношении Дмитрия Белика действуют санкции, введённые Европейским Союзом: ему запрещено въезжать на территорию ЕС.

Осенью 2016 года стал депутатом Госдумы России. За три года работы в парламенте стал соавтором 97 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Он также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вот одно из интервью Дмитрия Белика ГТРК “Севастополь”:

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь