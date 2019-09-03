Депутаты Заксобрания добиваются статуса ветеранов ВОВ для жителей осаждённого Севастополя

3 сентября 2019     19
Депутаты Заксобрания добиваются статуса ветеранов ВОВ для жителей осаждённого Севастополя

За проект постановления «Об обращении в Правительство Российской Федерации» по данному вопросу проголосовало большинство депутатов.

Документ предполагает восстановление статуса ветеранов Великой Отечественной войны для лиц, проживавших на территории Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Автором инициативы стал заместитель председателя Законодательного Собрания города Александр Кулагин. По его словам, в настоящее время законопроект о восстановлении статуса ветеранов, находится на рассмотрении в Государственной Думе. Это уже вторая попытка. Первая закончилась отрицательным заключением от Правительства РФ.

«Уже есть отрицательное заключение Правительство РФ, в котором указывается на то, что часть льгот данной категории мы уже восстановили региональным законом», – пояснил Александр Кулагин.

По его словам, в правительстве также считают, что законодательная инициатива поставит в неравные условия граждан, которые жили в других городах-героях.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021
Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021

22:25 Футболистки сборной России на своём поле разгромили сборную Эстонии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы-2021. © Kong …


Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании
Трансатлантический полет щенка закончился смертью по вине персонала авиакомпании

Девятимесячный бульдог по кличке Роджер не перенес трансатлантический перелет из-за сотрудников авиакомпании, которые на 18 часов оставили животное без воды. …


Вести Севастополь 3.09.2019
Вести Севастополь 3.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:  – Последнее заседание в таком составе. Какие решения депутаты Заксобрания успели принять сегодня?  – Жители Севастополя жалуются …


Депутаты Заксобрания добиваются статуса ветеранов ВОВ для жителей осаждённого Севастополя
Депутаты Заксобрания добиваются статуса ветеранов ВОВ для жителей осаждённого Севастополя

За проект постановления «Об обращении в Правительство Российской Федерации» по данному вопросу проголосовало большинство депутатов. Документ предполагает восстановление статуса ветеранов …


Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск
Гражданку Китая оштрафовали за ввоз 15 кг огурцов в Благовещенск

Инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области в пункте пропуска «Благовещенск» на пассажирском направлении в ручной клади гражданки Китая выявил подкарантинную …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты