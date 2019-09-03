Депутаты Заксобрания добиваются статуса ветеранов ВОВ для жителей осаждённого Севастополя

За проект постановления «Об обращении в Правительство Российской Федерации» по данному вопросу проголосовало большинство депутатов.

Документ предполагает восстановление статуса ветеранов Великой Отечественной войны для лиц, проживавших на территории Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Автором инициативы стал заместитель председателя Законодательного Собрания города Александр Кулагин. По его словам, в настоящее время законопроект о восстановлении статуса ветеранов, находится на рассмотрении в Государственной Думе. Это уже вторая попытка. Первая закончилась отрицательным заключением от Правительства РФ.

«Уже есть отрицательное заключение Правительство РФ, в котором указывается на то, что часть льгот данной категории мы уже восстановили региональным законом», – пояснил Александр Кулагин.

По его словам, в правительстве также считают, что законодательная инициатива поставит в неравные условия граждан, которые жили в других городах-героях.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь