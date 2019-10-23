Депутаты Орлиновского муниципального округа не отчитались о доходах

Прокуратура Балаклавского района добивается раскрытия информации о доходах и расходах депутатов местного Совета, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры установила, что в нарушение законодательства, депутаты Совета внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ не разместили на официальном сайте сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих должности, их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год.

Прокуратурой внесено представление с требованием о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь