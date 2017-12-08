Севастопольские депутаты с третьей попытки приняли трёхлетний бюджет

Депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли бюджет города на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Документ поддержали 18 парламентариев (минимально требовалось 13).

Ко второму чтению депутатами Заксобрания была предложена одна правка, которая касалась финансирования Контрольно-счетной палаты. Однако она не была поддержана парламентариями.

Первую попытку принять бюджет депутаты предприняли 22 декабря. В тот день документ выносили на рассмотрение дважды, но оба раза документ набирал только 12 голосов при минимуме 13 человек. Камнем преткновения стал вопрос сокращения финансирования Контрольно-счетной палаты аппарата Заксобрания на треть (33 млн рублей) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Половина депутатов отказалась поддержать документ с правками о финансировании аппарата местного парламента. Другая половина депутатов отказалась рассматривать бюджет без вопроса о финансировании аппарата Заксобрания.

Повторное рассмотрение бюджета было назначено на 25 декабря, однако в этот день правительство Севастополя приняло решение внести на рассмотрение местного парламента законопроект о бюджете в новой редакции. Сокращение финансирование аппарата Законодательного собрания Севастополя и Контрольно-счетной палаты в документе сохранено. Спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева объявила, что законопроект в новой редакции будет рассмотрен в ходе очередного заседания правительства 26 декабря.

В 2018 году Севастополь получит рекордный бюджет – объем расходов составит почти 40 млрд рублей. Большую часть расходов города обеспечат безвозмездные поступления из федерального бюджета – дотации, средства на Федеральную целевую программу и другие межбюджетные трансферты. Зависимость от федерального центра возрастет еще больше. Если по итогам 2017 года безвозмездные поступления составят около 21 млрд рублей, то в 2018 году объем вливаний увеличится до 21,5 млрд рублей, в 2019 году – до 26,8 млрд рублей, в 2020 году составит 26,4 млрд рублей. Но и собственные налоговые и неналоговые поступления власти планируют увечить – с 13 млрд рублей в 2013 году до 14,2 млрд рублей в 2018 году.

Почти 45% расходов бюджета (17,8 млрд рублей) в 2018 году будет направлено на расходы капитального характера: строительство и ремонт зданий, сооружений, автомобильных дорог и инфраструктуры. Это почти на 1,8 млрд больше, чем в 2017 году. Менее трети этой суммы (5 млрд рублей) пойдет на строительство объектов социальной сферы – это на 1,1 млрд рублей больше, чем выделялось в 2017 году. Примерно столько же пойдет на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе проектирование перехода через Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду. Оставшиеся средства будут направлены на проекты в сфере жилищного хозяйства, газификацию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газификацию, благоустройство, а также разработку технической документации. На объекты ФЦП (входят в капитальные расходы) в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 11,5 млрд рублей. Основные объекты – севастопольские участки трассы “Таврида”, дорога в Камышовую бухту, объекты культуры, здравоохранения и образования.

Второй по объему блок бюджетных трат в 2018 году – выплата зарплат и всевозможных льгот. “В 2018 году на заработные платы, социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации, предоставления льгот и субсидий предусматривается более 12,8 млрд рублей. В 2019 – 13,1 млрд рублей, в 2020 – 13,7 млрд рублей, что составляет около 33% от общего объема расходной части”, — отметил Штоп. Росту зарплат бюджетникам быть. В бюджете 2018 года на зарплаты заложено 8,3 млрд рублей. Это более чем на 700 млн рублей больше, чем в 2017 году. Текущие расходы (траты на функционирование органов власти – арендные платежи, оплата ПО, услуг связи, расходных материалов) в 2018 году составят 8,3 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей меньше, чем годом ранее.



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