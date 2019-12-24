Депутаты Севастополя просят коллег из Госдумы о помощи в борьбе со снюсами

24 декабря 2019     13
Депутаты Севастополя просят коллег из Госдумы о помощи в борьбе со снюсами

Севастопольские депутаты просят депутатов Государственной Думы России ускорить принятие закона о запрете никотиносодержащих конфет и смесей. Соответствующее постановление сегодня приняли на заседании регионального парламента.

Ранее подобный документ Госдуму направила Дума Астраханской области, севастопольцы решили поддержать коллег. Депутаты обсудили и способы ограничения продажи подобных товаров на региональном уровне. Однако, пока не существует федерального закона, сделать этого невозможно.

«Я также обращаюсь к предпринимателям, торгующим данным видом товаров, всё-таки попридержать или, по крайне мере, не продавать его детям», – прокомментировал решение Законодательного собрания его председатель Владимир Немцев.

На пленарном заседании присутствовал и высказал своё мнение об инициативе врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев: «Если все будут понимать, что эта общая позиция городского сообщества, исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов, дожидаясь принятия нормативных актов, мы можем создать кампанию нетерпимости к этому действу все вместе».

Напомню, закон о запрете торговли смесями, содержащими никотин или его производные, внесли в Государственную Думу 2 декабря. Авторы отмечают опасность таких продуктов вплоть до летального исхода. 11 декабря в Республике Крым после употребления снюса в больницу попали пять школьников. О продаже никотиносодержащих конфет и мармелада в нашем городе севастопольским депутатам на приемах граждан неоднократно рассказывали горожане.

Сегодняшнее заседание стало заключительным в первой сессии Законодательного собрания Севастополя второго созыва.

Источник: Вести.Севастополь

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