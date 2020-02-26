Депутат горсовета Евпатории и его помощница задержаны по подозрению в вымогательстве

Депутата Евпаторийского городского совета и его 48-летняя помощница подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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Депутат намеренно распространял дискредитирующую информацию об организации, занимающейся благоустройством пляжа в Сакском районе. Видеозаписи с публичными обвинениями были размещены в сети Интернет. После этого, помощница депутата, находясь в сговоре со своим начальником, предложила предпринимателю за вознаграждение в один миллион рублей прекратить распространение сведений, порочащих репутацию в отношении него и его фирмы.

При этом, женщина потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. При обыске была изъята информация, представляющая интерес для следствия. В настоящее время проводится расследование уголовного дела.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь