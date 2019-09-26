Депутат Госдумы Белик: «МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма»

Разработать «дорожную карту» по повышению качества мобильной связи в Севастополе и Крыму – с такой просьбой к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обратился с трибуны Государственной Думы депутат Дмитрий Белик.

В Севастополе работают базовые станции, установленные еще в украинское время. Они рассчитаны на 500 тысяч человек. При этом реальная численность жителей города уже превысила эту цифру, а в туристический сезон может приближаться к миллиону. В Севастополе есть порядка 10 мест, где просто нет сигнала мобильной связи. Они не охвачены вышками, сообщил коллегам Белик.

«Я неоднократно заявлял о том, что частные компании, такие как МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма – боятся санкций. Отдельно хочется напомнить про оскорбительную для 3 миллионов россиян, живущих на полуострове, рекламную кампанию мобильного оператора «Билайн». В ее рамках было заявлено, что «Билайн» представляет услуги связи в космосе, но только не на территории Севастополя и Крыма, – написал депутат сегодня на своей странице в Фейсбуке. – Но это вопрос больше политический, в практической плоскости кроется более серьезная проблема. Мобильные операторы не проводят модернизацию оборудования в Севастополе и Крыму, так как де-юре, их оборудования там нет. А операторы, которые официально работают в регионах, не имеют финансовых возможностей для проведения модернизации».

Поэтому Белик предлагает разработать «дорожную карту» модернизации базовых станций мобильной связи в Севастополе и Республике Крым за счет федерального бюджета. Возможно, включить эти работы в национальный проект «Цифровая экономика» или в ФЦП.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь