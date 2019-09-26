Депутат Госдумы Белик: «МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма»

26 сентября 2019     9
Депутат Госдумы Белик: «МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма»

Разработать «дорожную карту» по повышению качества мобильной связи в Севастополе и Крыму – с такой просьбой к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обратился с трибуны Государственной Думы депутат Дмитрий Белик.  

В Севастополе работают базовые станции, установленные еще в украинское время. Они рассчитаны на 500 тысяч человек. При этом реальная численность жителей города уже превысила эту цифру, а в туристический сезон может приближаться к миллиону. В Севастополе есть порядка 10 мест, где просто нет сигнала мобильной связи. Они не охвачены вышками, сообщил коллегам Белик.

«Я неоднократно заявлял о том, что частные компании, такие как МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма – боятся санкций. Отдельно хочется напомнить про оскорбительную для 3 миллионов россиян, живущих на полуострове, рекламную кампанию мобильного оператора «Билайн». В ее рамках было заявлено, что «Билайн» представляет услуги связи в космосе, но только не на территории Севастополя и Крыма, – написал депутат сегодня на своей странице в Фейсбуке. – Но это вопрос больше политический, в практической плоскости кроется более серьезная проблема. Мобильные операторы не проводят модернизацию оборудования в Севастополе и Крыму, так как де-юре, их оборудования там нет. А операторы, которые официально работают в регионах, не имеют финансовых возможностей для проведения модернизации».

Поэтому Белик предлагает разработать «дорожную карту» модернизации базовых станций мобильной связи в Севастополе и Республике Крым за счет федерального бюджета. Возможно, включить эти работы в национальный проект «Цифровая экономика» или в ФЦП.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 25.09.2019
Вести Севастополь 25.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Столетний жилой дом на улице Советской может разрушиться в любой момент. Как это связано с ремонтом …


Депутат Госдумы Белик: «МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма»
Депутат Госдумы Белик: «МТС или Билайн игнорируют факт существования Севастополя и Крыма»

Разработать «дорожную карту» по повышению качества мобильной связи в Севастополе и Крыму – с такой просьбой к министерству цифрового развития, …


Челябинские и крымские спасатели делятся друг с другом опытом спасения людей в горах
Челябинские и крымские спасатели делятся друг с другом опытом спасения людей в горах

В Крым на учебные сборы по руководству и проведению поисково-спасательных работ в горах и пещерах приехали первые лица поисково-спасательной службы …


В Феодосии зацвели каштаны
В Феодосии зацвели каштаны

В Гидрометцентре сообщили, что в России уже начиная с октября ожидаются температурные аномалии. Причём тепло уйдёт на север, а на …


Число пострадавших после жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое
Число пострадавших после жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое

В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по уточненным данным, пострадали 49 человек. Об этом агентству РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты