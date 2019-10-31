Депутат Госдумы Дмитрий Белик возмущён расписанием поездов в Крым

31 октября 2019     13
Депутат Госдумы Дмитрий Белик возмущён расписанием поездов в Крым

«Меня, как севастопольца, до глубины души возмутило расписание поездов, которые пойдут из города-героя на материк», – написал народный избранник на своей странице в соцсети.

По его словам, жители Севастополя, чтобы добраться до столицы на поезде, должны будут «ломать двери и прыгать на рельсы». А точнее, ехать в Симферополь и садиться на поезд там.

Кроме того, Белик вспомнил про авиасообщение. Указав, на то, что при наличии аэропорта «Бельбек», севастопольцы всё равно вынуждены ехать в Симферополь.

Такие транспортные решения депутат назвал демонстративным пренебрежением интересами жителей города федерального значения и сообщил, что направит официальное обращение в Минтранс России с просьбой доработать этот вопрос с учётом статуса Севастополя и потребностей его жителей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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