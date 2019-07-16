Деревья в севастопольском Динопарке получат таблички с названием

Завтра, 17 июля в 16:00 в Динопарке пройдет акция в ходе которой к деревьям прибьют таблички с названием. Организаторы приглашают всех желающих. Главное – иметь с собой молоток, а табличек хватит на всех.

Организаторы мероприятия правительства Севастополя и РОО «Севпарки». Мероприятие проходит в рамках предоставлении целевой субсидии «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы».

На сегодняшний день в Динопарке насчитывается 47 видов деревьев и кустарников.

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Источник: Вести.Севастополь