Деревья в центре Севастополя оказались под угрозой вырубки

У многих жителей улицы Советская сегодня была бессонная ночь. Их разбудил самосвал. Машина, в темное время суток, с грохотом выгружала щебень. По словам людей, в течение ночи это происходило несколько раз. Как подрядчик объясняет переход на ночной режим работы в жилой зоне, и почему деревья, рядом с ремонтируемой дорогой, оказались под угрозой вырубки?

Первого октября на улице Советская должен закончиться ремонт дороги. Обычно его вели в светлое время суток, но с воскресенья на понедельник самосвалы стали разгружать ночью. Звук высыпающегося щебня и грохот железа несколько раз будили местных жителей.

У подрядчика своё оправдание, почему самосвалы разгружали не днём, а ночью. По словам представителя строительной компании, единственное место в Севастополе, где можно купить сертифицированный щебень для строительства – Балаклавское рудоуправление. Там образовалась очередь за товаром в несколько десятков машин, говорят строители. На предприятии подтверждают, проблема есть, но уверяют, что она решаема, главное договориться между собой.

«Процесс отгрузки нашей продукции – это совместный процесс подрядчика и нашего отдела сбыта, они вместе договариваются о времени, когда, где, как, какими машинами забрать. К сожалению, некоторые подрядчики игнорируют эти правила и приезжают, когда захотелось, и тогда сбивается очередь», – говорит Олег Левандовский, пресс-секретарь Балаклавского рудоуправления.

В департаменте транспорта после жалоб севастопольцев на нарушение “закона о тишине” провели свою проверку. Подрядчик заверил представителей власти, что работы на Советской в ночное время больше не повторятся, но щебень нужно будет завести ещё на ряд улиц.

«Разгрузка щебня – это не постоянно работающая строительная техника, поэтому надо немножко потерпеть. Работы по устройству щебеночного основания ведутся на Капитанской, на Ерошенко будут, на Меньшикова земляные работы будут производиться», – говорит Анатолий Грищук, заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя.

Ещё одним краеугольным камнем дорожного ремонта в центре города стали деревья с разросшимися корнями и густой кроной. В учреждении “Парки и скверы” многие из них посчитали ветхими.

В порубочном билете указаны несколько адресов на улицах Советская, Сергеева-Ценского, Суворова и Острякова. Всего в документе речь идёт о 100 деревьях. 74 из них решено просто обрезать и 26 снести. Рабочие пояснили, что стволы таких деревьев отмечены горизонтальной чертой, их должны срубить в ближайшее время. Но местные жители не согласны с вердиктом озеленителей.

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«Эти деревья составляют неповторимый колорит этих улиц. Если их уничтожат, во-первых, исчезнет тень, и жители летом будут ходить по солнцепёку, а старым людям трудно переносить такую жару летом. И сотрудники Севастопольского музея Крошицкого дали все свои подписи, в связи с тем, что при потере этих деревьев облик изменится так, что художники не смогут тут рисовать», – говорит Виталий Либа, житель дома на улице Советская.

Точку в споре о вырубке деревьев могут поставить профессиональные дендрологи. Один из них оценил состояние срубленного дерева на Сергеева-Ценского.

«Видим, что его серединная часть полностью выгнила, то есть дерево поражено грибковыми болезнями. При сильном ветре такое дерево могло упасть на проезжую часть», – говорит Дмитрий Диденко, дендролог.

Все другие помеченные чертой деревья на Сергеева-Ценского Дмитрий Диденко также признаёт больными, спасти их уже нельзя. Но теперь важно проследить, как будут вести обрезку оставленных здесь растений, говорит дендролог, напоминая, что до окончания листопада допустима лишь вырубка сухих ветвей, а формировать кроны деревьев рекомендуется не раньше середины осени. К этому же сроку жители района надеются увидеть отремонтированную Советскую улицу.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь