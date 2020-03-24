Деревья с клумбы на пл. Ушакова пересадят, если они не понравятся горожанам

24 марта 2020     18
Деревья с клумбы на пл

Жителям, которые подняли волну возмущения из-за того, что на разделительной полосе на площади Ушакова высадили деревья вместо цветовврио губернатора города Михаил Развожаев рекомендует дождаться окончания ремонтных работ, когда можно будет оценить изменившийся облик площади и Большой Морской. 

Развожаев не скрывает, что эти высказывания его удивили.

“На четырех наблюдательных советах это показывали, ни одного замечания не было. Теперь их посадили, и возник момент: нам не нравится. Но это не консолидированное мнение. С точки зрения безопасности, там всё соответствует нормам, с точки зрения вкуса и дизайна, я настаиваю на том, что нужно дождаться окончания работ, когда мы увидим полный облик и решим. Если совсем это не приживется, не будет принято горожанами, переделаем. Деревья – не стены, их можно подвинуть – пересадить”, – успокаивает горожан глава Севастополя. 

Он подчеркнул, что власти прислушиваются к мнению жителей, и привел пример, когда новые фонари для той же Большой Морской сделали похожими на советские: со звездами и лавровым венком, хотя в первоначальном проекте была утверждена совсем другая форма. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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