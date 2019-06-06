Деревянный настил на Графской пристани разобрали без ведома служб флота

6 июня 2019     22
Деревянный настил на Графской пристани разобрали без ведома служб флота

Организация, которая благоустраивает территорию пристани, поспешила с началом ремонта и не согласовала демонтаж настила с соответствующими службами Черноморского флота, в чьем ведении находится пристань.  

Плановые работы по ремонту колоннады и замене деревянного покрытия должны были начаться после завершения мероприятий Дня России и Дня города, чтобы пристань могла быть задействована в праздничных событиях. Срок выполнения ремонта с предварительным его окончанием 20 июля 2019 года был согласован с руководством города.

Теперь в отношении организации, начавшей несогласованные работы по разбору деревянного настила пристани, проводится проверка. Представляющий опасность, разобранный участок пристани закроют для посещения, сообщил 6 июня отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Стартует квалификация к ЧМ-2022 по футболу
Стартует квалификация к ЧМ-2022 по футболу

Поединком в азиатском регионе стартует отборочный турнир к чемпионату мира по футболу-2022, который состоится в Катаре. Поединком между Монголией и …


«Авиадартс»: С-400 «Триумф» провел более 150 электронных пусков ракет
«Авиадартс»: С-400 «Триумф» провел более 150 электронных пусков ракет

Дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Южного военного округа, дислоцированный в Феодосии, отработал задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолетов …


Ростех усиливает сотрудничество с Севастополем
Ростех усиливает сотрудничество с Севастополем

Государственная корпорация заключила договор о сотрудничестве с СевГУ, а сегодня, 6 июня, на базе вуза открылась совместная сессия. Её главная …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты