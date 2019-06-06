Деревянный настил на Графской пристани разобрали без ведома служб флота

Организация, которая благоустраивает территорию пристани, поспешила с началом ремонта и не согласовала демонтаж настила с соответствующими службами Черноморского флота, в чьем ведении находится пристань.

Плановые работы по ремонту колоннады и замене деревянного покрытия должны были начаться после завершения мероприятий Дня России и Дня города, чтобы пристань могла быть задействована в праздничных событиях. Срок выполнения ремонта с предварительным его окончанием 20 июля 2019 года был согласован с руководством города.

Теперь в отношении организации, начавшей несогласованные работы по разбору деревянного настила пристани, проводится проверка. Представляющий опасность, разобранный участок пристани закроют для посещения, сообщил 6 июня отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Источник: Вести Севастополя