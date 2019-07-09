Десантники со всей страны отработают в Крыму захват аэродрома

9 июля 2019     21
Десантники со всей страны отработают в Крыму захват аэродрома

В Крыму начались масштабные летно-тактические учения военно-транспортной авиации и воздушно-десантных войск. Причем, участвуют в них не только аэродромы Южного военного округа. Так личный состава ВДВ загрузится в самолеты в Иваново и Ульяновске, а в учениях будут участвовать авиаполки из Твери, Оренбурга, Пскова и соединение ВДВ, дислоцированное в Краснодарском крае.

Основной – и самый зрелищный – этап пройдет 11 июля на полигоне Опук, сообщает пресс-служба Минобороны России. Подразделениям ВДВ предстоит десантироваться двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом на минимальных интервалах и дистанциях. Прикрывать их с воздуха будут истребители Су-27. А управление строем самолетов военно-транспортной авиации будет осуществляться с борта самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

После приземления десантники отработают захват аэродрома условного противника. А экипажам самолетов Ил-76 предстоит продемонстрировать так называемый “афганский заход” – уникальный приём, на языке авиации “снижение с максимальным градиентом” – это посадка под большим углом по спирали с вертикальной скоростью до 25м/сек на сверхкороткой дистанции. Лишь за несколько секунд до касания шасси полосы самолет выравнивается в предпосадочный режим и садится. Такую “школу” полётов проходят многие лётчики военной авиации.

 

Фото с сайта spoopnest.com

Источник: Вести.Севастополь

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