Десантные корабли Черноморского флота отработали навыки ведения боя в открытом море

Корабли Черноморского флота провели учение по защите от нападения условного противника на переходе морем.

Всего в учении было задействовано 5 кораблей. В составе отряда прикрытия – малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», ракетный катер «Р-60», малый противолодочный корабль «Муромец» и морской тральщик «Ковровец».

Экипаж тральщика осуществил проводку БДК «Саратов» через условные минные заграждения, а артиллерия десантного корабля выполнила упражнения практической стрельбы по макету плавающей мины.

БДК «Саратов» провёл совместную тренировку с кораблями охранения по противолодочной и противовоздушной обороне, а также перед высадкой морского десанта на участок побережья, выполнил артиллерийские стрельбы по береговой цели.

Навыки ведения морского боя отработали более 500 военнослужащих Черноморского флота, сообщает отдел Информационного обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта kchf.ru

Источник: Вести.Севастополь